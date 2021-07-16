Председатель ВСК Гришина назвала две проблемы "Укрзализныци"

КИЕВ. 16 июля. УНН. Деструктивное управление и коррупция - главные факторы упадка "Укрзализныци". Об этом в эфире ток-шоу Василия Голованова заявила народний депутат, председатель Временной следственной комиссии по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина, передает УНН.

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"Укрзализныця, государственное стратегическое предприятие, которое всегда, всю историю Украины было одним из основных наполнителей государственного бюджета, за четыре последних года стало убыточным, а в 2020 году ситуация стала совсем критической. Именно поэтому была создана ВСК, чтобы разобраться, почему предприятие убыточное, люди уволены, а зарплат нет", - пояснила она.

Гришина уверена, что основные проблемы железной дороги - две.

"Первая - это управление, которое является неэффективным, несистемным и, можно сказать, деструктивным. Это видно по отчету ВСК. А вторая - это коррупция. Коррупция в УЗ достигает огромных масштабов. И, к сожалению, пока эти две причины вместе будут существовать, мы не увидим никаких улучшений в сфере существования УЗ", - прокомментировала она.

Нардепы хотят изменить законодательство и приравнять зарплаты руководства и Набсоветов таких компаний как "Укрзализныця" к показателям их полезного действия.

"Не может быть такая ситуация, когда руководство предприятия получает сотни тысяч гривен, а обычные работники, на плечах которых держится предприятие, получают 5-7 тысяч. А второе - обязательно должна быть связь между уровнем заработной платы руководителей и результатами их работы. Не может быть, что предприятие работает в минус 12 млрд, а руководство получает сотни тысяч гривен", - резюмировала Гришина.

Дополнение

В прошлом году "Укрзализныця" понесла рекордные убытки - более 11 млрд грн. В январе начала свою работу ВСК парламента по "Укрзализныци" и в начале июля утвердила отчет по результатам полугодовой работы. Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".