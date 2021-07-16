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В Киеве начали подготовку к третьей волне эпидемии коронавируса

В Киеве начали подготовку к третьей волне эпидемии коронавируса

КИЕВ. 16 июля. УНН. Киевская власть начала подготовку к третьей волне эпидемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает УНН.

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“Сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезни. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты — медицинского персонала, медикаментами — пациентов”, — отметил Николай Поворозник.

Детали

Из-за наличия новых штаммов, и более тяжелых форм течения болезни, в первую очередь необходимо проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, согласно документу, городская власть направит обращение к руководителям предприятий критической инфраструктуры всех форм собственности по предоставлению КГГА списков работников, требующих спецпропуски на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантина.

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“Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы настроим пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры”, — прокомментировал Николай Поворозник.

Добавим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит принятия дополнительных мер по противодействию короновирусной болезни.

На данный момент в Украине зафиксировано уже 2 243 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 июля, — более 700, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, определенный рост против показателя днем ранее.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус
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