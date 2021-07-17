РФ требует от Джемилева приехать на суд над ним в Крым, куда сама запретила ему въезд

КИЕВ. 17 июля. УНН. Россия требует прибытия национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева на суд над ним в оккупированный нею Крым, куда она сама ранее запретила ему въезд. Повестку с таким вызовом на имя Джемилева обнародовал в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

Детали

Так, городской суд Армянска, подчиненный окупацинной администрации в Крыму, вызывает Джемилева как подсудимого на заседание 5 августа, явка обязательна, говорится в бумаге.

При этом Полозов обратил внимание на “как минимум несогласованность действий различных государственных органов России, а как максимум о глубокой государственной деменции, если не сказать шизофрении”.

Он напомнил, что весной 2019 года Россия тайным постановлением своей Федеральной службы безопасности продолжила наложенный ранее запрет Джемилеву на въезд на свою территорию, а также в оккупированный нею Крыму еще на 15 лет, до 2034 года — “и судебные об этом прекрасно известно”.

Цитата

“Эту ситуацию я уже обсудил с Мустафой Джемилевым, и он мне сказал, что готов приехать на суд, если запрет на въезд в Крым будет снят, и принять участие в восьмом по счету уголовному делу против него”, — сообщил адвокат.

“Так что теперь инициатива на стороне ФСБ. Посмотрим, готова ли служба обеспечить право подсудимого на доступ к крымского правосудия, или у страха глаза велики вплоть до 2034 года”, — добавил он.

Джемилев распространил этот сообщение Полозова с комментарием: “Абсурдность действий России, впрочем, как все, что делает эта страна”, цитирует “Радио Свобода”.

Напомним

В апреле текущего года стало известно, что оккупационные власти Крыма подадут судебный иск к пятому президента Украины Петру Порошенко и еще четырем людям из-за якобы вреда, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.