Зеленский 19 июля выступит на конференции в Батуми вместе с президентами Молдовы и Грузии

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Молдовы Майя Санду, украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель примут участие в 17-й Международной конференции в Батуми, которая состоится 19 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте конференции, передает УНН.

Детали

Как отмечается, основное внимание на форуме будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС — Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как Ассоциированное трио.

Грузию на конференции будут представлять премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили и члены правительства.

Повестка дня конференции

Первая тема на повестке дня мероприятия озаглавлена: Три государства — один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении. Ее спикеры: Санду, Зеленский, Мишель и Зурабишвили.

Во второй группе представители известных аналитических центров рассмотрят вопрос об обновлении традиционного трансатлантического диалога и возможные сценарии его развития.

Справка

Конференция под названием “Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона” пройдет в смешанном формате — присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а зрители смогут следить за их выступлениями в онлайн-режиме.

Напомним

12 июля Зеленский из Германии позвонил президенту Молдовы Санду, в разговоре с которой поздравил его с успешными выборами и пригласил в Украину.

Дополнение

Ассоциированное Трио Украины, Грузии и Молдовы было начато в мае этого года министрами иностранных дел этих стран в Киеве. Деятельностью трио предусмотрено усиленное сотрудничество по вопросам европейской интегриции.