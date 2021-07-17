Зеленский назначил гранты молодым кинематографистам

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил гранты Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии. Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает УНН.

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“Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 518/2021-рп, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов”, — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма “Мебель”.

Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма “Воспоминание” назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма “Линия жизни”.

Напомним

В июне стали известны победители кинопремии “Золотая Юла” −2021.