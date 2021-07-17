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Страны из группы по расследованию крушения МН17 заявили о готовности помочь следствию

Страны из группы по расследованию крушения МН17 заявили о готовности помочь следствию

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подчеркнули необходимость установлению истины о катастрофе рейса МН17 над Донбассом, сбитого в июле 2014 и выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Малайзии, разместившее совместное заявления глав МИД пяти стран, которые входят в Совместную следственную группу.

Цитата:

“Мы, министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, страны которых составляют Совместную следственную группу, сегодня отмечаем седьмую годовщину крушения рейса MH17 Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа”, — говориться в сообщении.

Детали

Стороны отметили важность сохранения непоколебимости в стремлении к истине, справедливости и ответственности.

“Мы признательны нашим соответствующим следственным органам за сотрудничество и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины о случившемся. Мы также полностью уверены в независимом, открытом и беспристрастном уголовном разбирательстве против предполагаемых преступников. Мы подтверждаем наши глубочайшие соболезнования и соболезнования семьям и близким жертв крушения рейса MH17”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Семь лет назад — 17 июля 2014 года — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

Дело MH17

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Слушания по существу начались 7 июня.

Так, 10 июня 2020 года суд обсуждал материалы дела, предоставленные прокуратурой Нидерландов — фото и видеоматериалы, а также перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

Также на предыдущих заседаниях суд перешел к обсуждению роли обвиняемых по делу. Ими являются Игорь Гиркин с позывным “Стрелков”, Сергей Дубинский (“Хмурый”), Олег Пулатов (“Гюрза”) и Леонид Харченко (“Крот”). В частности, был обнародован ряд телефонных разговоров между обвиняемыми, которые среди прочего обсуждали Бук, из которого в результате и был сбит самолет.

18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.

Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркин, одного из подозреваемых. Сторона обвинения пыталась опровергнуть утверждение стороны защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.

Уже 8 июля 2021 года суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о катастрофе Боинга МН17 над Донбассом в 2014 году и приостановил слушания по существу до 6 сентября.

Источник: УНН
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