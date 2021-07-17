Чиновники могут пересдавать экзамен по украинскому языку раз в четыре месяца

КИЕВ. 17 июля. УНН. Экзамен по владению государственным языком можно пересдавать, но не чаще чем раз в четыре месяца. Об этом рассказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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"С понедельника, 19 июля 2021 с 9:00 мы открываем первую сессию испытательную. Первые две недели, до 1 августа у нас каждый день, по три раза будет проходить экзамен... Если человек не сдал экзамен, или получил недостаточный уровень, то через четыре месяца он может пересдать", - рассказала Демская.

По ее словам, в законе отмечается, что экзамен можно сдавать сколько хочешь раз, но не чаще чем раз в четыре месяца.

Дополнение

16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению государственным языком.

С 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ — сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс проведения экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Так определяет Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец испытательной работы, которая необходима для лиц для вступления в государственной службе. 16 июля 2021, начали действовать нововведения норм Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которые обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного.