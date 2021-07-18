Визит Зеленского в Вашингтон может быть перенесен на август - Никифоров

КИЕВ. 18 июля. УНН. Визит президента Владимира Зеленского в США может произойти “в последние дни июля”, но не исключено, что поездка может сместиться на начало августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии “Суспильне”, передает УНН.

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“Встреча планируется на последние дни июля — первые числах августа. Примерно в этом диапазоне ”, - сказал он.

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Никифоров подтвердил информацию СМИ о том, что дата встречи украинского президента с американским лидером Джо Байденом “немного сместилась” на более поздний срок, однако призвал “не делать из этого трагедии”. Спикер также опроверг, что перенос встречи якобы связан с ситуацией вокруг смены руководства компании “Нафтогаз Украины”.

“Эта информация является неправдивой. Эта (встреча — ред.) зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не предъявляет”, — отметил Никифоров.

Напомним

Зеленский 7 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером получил приглашение посетить Белый дом в конце июля этого года. В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе станет ключевым во время визита Зеленского в Белый дом.

В администрации США заявляли 15 июля, что планы организации визита президента Украины Зеленского в столицу США этим летом остаются в силе, но не уточнили, состоится этот визит до конца июля.