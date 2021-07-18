Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,29 0,0000  EUR: 32,24 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Сериалы по 50 долларов и мечты о Netflix: генпродюссер Алла Липовецкая о том, как создаются и продаются украинские сериалы
Сериалы по 50 долларов и мечты о Netflix: генпродюссер Алла Липовецкая о том, как создаются и продаются украинские сериалы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7365

Визит Зеленского в Вашингтон может быть перенесен на август - Никифоров

Визит Зеленского в Вашингтон может быть перенесен на август - Никифоров

КИЕВ. 18 июля. УНН. Визит президента Владимира Зеленского в США может произойти “в последние дни июля”, но не исключено, что поездка может сместиться на начало августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии “Суспильне”, передает УНН.

Цитата

“Встреча планируется на последние дни июля — первые числах августа. Примерно в этом диапазоне ”, - сказал он.

детали

Никифоров подтвердил информацию СМИ о том, что дата встречи украинского президента с американским лидером Джо Байденом “немного сместилась” на более поздний срок, однако призвал “не делать из этого трагедии”. Спикер также опроверг, что перенос встречи якобы связан с ситуацией вокруг смены руководства компании “Нафтогаз Украины”.

“Эта информация является неправдивой. Эта (встреча — ред.) зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не предъявляет”, — отметил Никифоров.

Напомним

Зеленский 7 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером получил приглашение посетить Белый дом в конце июля этого года. В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе станет ключевым во время визита Зеленского в Белый дом.

В администрации США заявляли 15 июля, что планы организации визита президента Украины Зеленского в столицу США этим летом остаются в силе, но не уточнили, состоится этот визит до конца июля.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.