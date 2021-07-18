Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина получила 2 млн доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna, предоставленные правительством США в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили сегодня в представительстве ЮНИСЕФ в Украине, передает УНН.

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"Сегодня Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 000 040 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX", - сообщили в организации ООН.

Детали

По информации Минздрава, как указано, вакцины Moderna с этой поставки предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

Отмечается, что хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением правильной холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Справка

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Поставки в рамках COVAX, как указали в ЮНИСЕФ, будут продолжаться, и к концу 2021 года, как ожидается, Украина "получит достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы".

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Covishield (AstraZeneca) из Индии.

По данным от правительства, на 12 июля Украина получила более 5,6 мн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей. По состоянию на конец июня 2021 года, по данным правительства, заключены договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета, в дополнение к закупленным за деньги прошлогоднего бюджета 1,9 млн доз вакцины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан. В случае отсутствия проблем с поставками вакцины от COVID-19, уже ко Дню Независимости в Ураине будет делаться 220 тысяч прививок в сутки, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.