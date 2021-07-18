СБУ вызвала министра обороны РФ Шойгу на вручение подозрения

КИЕВ. 18 июля. УНН. Служба безопасности Украины вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения в создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей. Об этом говорится в документе, опубликованном Службой безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Повестка - на 9 часов 20 июля в следственный отдел управления СБУ в Мариуполе. Шойгу вызвали для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 УКУ. Также с ним хотят провести следственные (процессуальные) действия.

Подписал документ старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

Дополнение

Еще в августе 2014 года Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей министра обороны России Сергея Шойгу, российского бизнесмена Константина Малафеева, а также депутатов Государственной думы России Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.

К слову, Константина Малафеева также вызвали на вручение подозрения в Мариуполь 20 июля, на 10:00.