Перед визитом Зеленского в Грузии помиловали двух осужденных украинских яхтсменов

КИЕВ. 19 июля. УНН. Власти Грузии освободили двух граждан Украины - Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, осужденных в этой стране к четырем годам лишения свободы за незаконное пересечение грузинской границы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, передает УНН.

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"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки", - сообщил Зеленский в Twitter.

Детали

Он поблагодарил грузинскую сторону за это решение, которое назвал таким, что "соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами".

К слову, сегодня Зеленский находится с визитом в Грузии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили при этом добавил, что украинских моряков Дьяченко и Хомича помиловали. "По моей информации, самолет Президента Зеленского взлетел только после того, как поступило сообщение об освобождении украинцев, и Президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", - написал Саакашвили в Facebook.

Что было ранее

Как сообщили в МИД, 14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Украинцев приговорили к 4 годам лишения свободы.

В этом контексте в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине.