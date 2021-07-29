Граница и энергетическая безопасность: на заседании СНБО обсудят 8 вопросов

КИЕВ. 29 июля. УНН. Повестка дня заседания Совета нацбезопасности и обороны сформирована, Президент ее согласовал. Восемь вопросов завтра будем рассматривать. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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"Заседание, которое будет происходить завтра, пройдет на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована, президент ее согласовал. На нем будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопрос связанный с медициной, с водой. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сообщил Данилов.

Детали

В частности он отметил, что практика выездных заседаний СНБО теперь будет частой.

Дополнение

30 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание в Донецкой области.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на этом заседании планируется рассмотреть вопрос тарифов на электроэнергию для населения.