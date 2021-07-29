Украинская рок-группа Green Grey заявила, что их "вычеркнули" из фильма ко Дню независимости Украины

КИЕВ. 29 июля. УНН. Группа Green Grey заявил, что их "вычеркнули" из участия в фильме об Украине, который приурочен к 30-летию Независимости. Об этом УНН стало известно с официальной страницы группы в Instagram.

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В заметке говорится, что неделю назад музыкантам позвонили с телеканала и попросили об интервью для фильма, в котором хотели осветить 96-й год и песню "Под дождем", как прорыв украинской культуры и феномен Green Grey на что они согласились и договорились о интервью на 30 июля.

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"Только что мне звонит девушка из редакции и слезным голосом, извиняясь, сообщает мне, что наше интервью отменяется, не находит связи и 100 начальников над ней ... короче, сверху - попросила ВЫЧЕРКНУТЬ! Слово ВЫЧЕРКНУТЬ ... как пишется, так и слышится", - говорится в заметке.

Дополнение

Касательно фильма, то речь идет про документальную премьеру на ТРК "Украина" об истории Украины и музыке в частности 1991 по 2021 годы.

Что известно о скандале с Green Grey

27 июля солист украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко сообщил, что им запретили выступать на концерте ко Дню Независимости Украины из-за песен на русском языке.

От имени группы артист выразил возмущение, заявив, что все достижения группы были под флагом Украины и они "на 100% являются украинским продуктом".

"За 30 лет независимости мы стали одной из наиболее титулованных групп в Украине! У нас более сотни различных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "политической уместностью" нас пытаются стереть из истории Украины", - сказал солист.

Между тем, второй солист группы Дмитрий Муравицкий (Мурик) в своей публикации в Instagram также продемонстрировал свою негативную реакцию нецензурными жестами.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей по-разному восприняли новость. Некоторые считают, что "настоящий рок шлет любую власть подальше".

В то же время, сторонники таких действий Офиса президента считают , что "вся русскоязычная культурное наследие принадлежит русскому народу, а не России. Даже если россияне украинский паспорт ".