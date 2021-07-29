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Лукашенко отправил в отставку постоянного представителя при ЕС

Лукашенко отправил в отставку постоянного представителя при ЕС

КИЕВ. 29 июля. УНН. Белорусский правитель Александр Лукашенко освободил Александра Михневича с должности Постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора в связи с выходом в отставку. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Детали

Также, Лукашенко освободил его от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге.

Обострение отношений между ЕС и Беларусью

Евросоюз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси, в том числе за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении участников протеста, принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске. Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в целом на 166 физических лиц, включая самого Александра Лукашенко, и 15 юридических лиц.

Также 24 июня Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции против Беларуси.

Кроме того, 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Также европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать перелетов над территорией Беларуси.

Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Беларусь, Лукашенко
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