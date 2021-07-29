"Их здесь не должно быть": американская спортсменка заявила, что ей не приятно видеть спортсменов РФ на Олимпиаде. В Москве отреагировали

КИЕВ. 29 июля. УНН. Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей "не приятно видеть" серебро россиян на Олимпиаде, после того, как Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек без рулевого на Олимпийских играх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спорт-Экспресс.

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“Видеть команду, которой здесь даже не должно быть, которая уходит с серебром — неприятное ощущение. В целом, действительно разочаровывает, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную” , - говорится в сообщении Калмо в Twitter.

Seeing a crew who should not even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there. — Megan Kalmoe (@megankalmoe) July 29, 2021

Детали

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова американской пловчихи Меган Калмо.

“Не от большого ума выражается американская спортсменка. Им противно, что российские спортсмены реально показывают мощь и силу российского спорта. Чем громче они лают, тем лучше наш результат. Значит, на правильном пути наши спортсмены. Их раздражают наши победы? Даже нужно так сказать. Чем лучше мы выступаем, тем лучше мы становимся”, — сказал Свищев в интервью Спорт-Экспресс.

Дополнение

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпиады в академической гребле в двойках без рулевого. Представительницы США Меган Калмо и Трейси Айссер заняли в этой дисциплине десятое место.

Добавим

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены за допинг скандал выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.