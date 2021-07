"Их здесь не должно быть": американская спортсменка заявила, что ей не приятно видеть спортсменов РФ на Олимпиаде. В Москве отреагировали

КИЕВ. 29 июля. УНН. Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей "не приятно видеть" серебро россиян на Олимпиаде, после того, как Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек без рулевого на Олимпийских играх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Цитата

“Видеть команду, которой здесь даже не должно быть, которая уходит с серебром — неприятное ощущение. В целом, действительно разочаровывает, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную” , - говорится в сообщении Калмо в Twitter.

Seeing a crew who should not even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.