Пожары в Турции: в МИД сообщили, что украинцев среди пострадавших нет

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сейчас данных о пострадавших украинских граждан во время пожаров в Турции нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

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“Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных про пострадавших украинцев нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего”, — написал министр.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский пообещал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану помочь в борьбе с пожарами. Завтра Украина отправит в Турцию пожарный самолет.

“Высказал своему другу — президенту Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время”, — написал президент.

Лесные пожары в Турции

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного Манавгата, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. По информации телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за медицинской помощью.

Днем 28 июля лесной пожар перекинулся на жилые районы, сообщили местные власти. Пожар начался в ближайшем лесу в четырех местах на фоне 40-градусной жары. Пламя быстро распространилось за сильного ветра. Огонь затронул жилых домов. Над городом видны густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.

К тушению пожара привлекли как минимум один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. В Манавгат также направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, говорят местные чиновники.

Мэр Анталии Мухиттин Бьоджек сказал, что это самая пожар, который он когда-либо видел. Он считает подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет проведено расследование. В результате пожара пострадали 30 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).