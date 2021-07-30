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Пропустили в компенсированное время: "Ворскла" вылетела из Лиги конференций

Пропустили в компенсированное время: "Ворскла" вылетела из Лиги конференций

КИЕВ. 30 июля. УНН. Состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между "Ворсклой" и финским "Куопио", передает УНН со ссылкой на сайт полтавской команды.

Детали

Первая игра между командами завершилась ничьей 2:2. На этот раз полтавчане пропустили на 3-й добавленной минуте к матчу и потерпели поражение с результатом 2:3, вылетев из турнира.

Составы команд:

“Ворскла”: Резник, Пердута, Чеснаков (Луизао, 105 + 1), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79), Скляр (Яворский, 72), Пуцлин (Челядин, 63), Тилль, Кане (Пешич, 105+ 1), Степанюк (Вакула, 105 + 1).

“Куопио”: Крейдл, Каррильо (Хаарала, 81), Тойвомаки, Томас (Хейнонен, 86), Хамалайнен (Ниссиля, 63), Узочокву, Попович (Рангель, 63), Себбан, ведь-Боатенг, Удо, Икауниекс (Ниба, 91).

Дополнение

Финский клуб в следующем этапе квалификации сойдется с лучшим в паре “Арис” — “Астана”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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