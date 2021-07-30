Зеленский: Украина направит пожарный самолет на помощь пожарным Турции

КИЕВ. 30 июля. УНН. В пятницу присоединиться к тушению пожаров в Турции отправится украинский пожарный самолет. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Высказал своему другу — Президенту Ерджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Ураинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время”, — написал Зеленский.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на вечер 29 июля, среди пострадавших от масштабных пожаров в Турции граждан Украины нет.