Зеленский: Украина направит пожарный самолет на помощь пожарным Турции
КИЕВ. 30 июля. УНН. В пятницу присоединиться к тушению пожаров в Турции отправится украинский пожарный самолет. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Высказал своему другу — Президенту Ерджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Ураинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время”, — написал Зеленский.
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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на вечер 29 июля, среди пострадавших от масштабных пожаров в Турции граждан Украины нет.
Лесные пожары в Турции
Пожар началась 28 июля недалеко от курортного Манавгата, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. По информации телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за медицинской помощью.
Днем 28 июля лесной пожар перекинулся на жилые районы, сообщили местные власти. Пожар начался в ближайшем лесу в четырех местах на фоне 40-градусной жары. Пламя быстро распространилось за сильного ветра. Огонь затронул жилых домов. Над городом видны густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.
К тушению пожара привлекли как минимум один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. В Манавгат также направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, говорят местные чиновники.
Мэр Анталии Мухиттин Бьоджек сказал, что это самая пожар, который он когда-либо видел. Он считает подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет проведено расследование. В результате пожара пострадали десятки человек.