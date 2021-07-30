В Донецкой области боевик напал на украинского военного: ему грозит пожизненное заключение

КИЕВ. 30 июля. УНН. Боевику, который в феврале этого года напал с ножом на украинского военного на наблюдательном пункте вблизи с. Чермалык Бойковского района, которому грозит пожизненное заключение. Об этом УНН стало известно из пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

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“24 февраля 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в одну из боевых позиций ВСУ в районе с. Чермалык Бойковского района, где напал с штык-ножом к автомату Калашникова на 27-летнего военнослужащего ВСУ”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что прокуратура Донецкой области направила обвинительный акт в отношении боевика. Во время нападения обвиняемый нанес легкое ранение украинскому военному. Его сразу задержали.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что ранее судимый житель Святогорская с сентября 2020 года служил в составе так называемой “первой отдельной мотострелковой Славянской бригады” оккупационных войск РФ в должности заместителя командира взвода. Он участвовал в военных действиях против ВСУ в Донецкой области.

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь военнослужащего. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним

24 февраля этого года в Донецкой области вблизи Чермалык военный задержал российского наемника, который пытался проникнуть на украинском позиции.

Также в июне на оккупированной части Луганской области погибли пять боевиков так называемой “ЛНР”. По данным украинской разведки, боевики напились и перестреляли друг друга.