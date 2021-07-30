На Херсонщине зафиксировали 28 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 30 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 28 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1197 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 567 ПЦР-исследований, 308 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 261 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 28 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 15 женщин и 13 мужчин. Из них 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 20 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 8 человек.

Также в области 11 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 352 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 34 642 человека побороли недуг;

— 513 человек инфицированы COVID-19;

— 1197 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 250 907 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 916 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.