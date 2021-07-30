ЕС призвал Ирак помочь остановить поток мигрантов в Литву

КИЕВ. 30 июля. УНН. Европейский Союз призвал иракское правительство помочь остановить поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 29 июля, письме еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон к министрам внутренних дел стран-членов ЕС, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Так, Брюссель установил контакт с правительством Ирака и призвал его “лучше контролировать рейсы в Беларуси и позволять въезжать обратно (в Ирак. — Ред.) тем иракским гражданам, которые хотят добровольно вернуться”.

В письме Йоханссон также призвала другие страны ЕС поддержать Литву. По ее словам, ЕС не может принять то, что третьи страны пытаются подстрекать к “нелегальной миграции” или терпеть ее. Как заявил в четверг представитель Евросоюза, “большая часть” мигрантов, незаконно попали в Литву, вероятно не имеют никакого права на убежище в ЕС.

Контекст

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что провел переговоры с иракским коллегой относительно того, как реагировать на рост числа иракских граждан, которые незаконно пересекают белорусско-литовскую границу. “Это причина обеспокоенности не только одной страны-члена, но и для всего ЕС. Мы рассчитываем на поддержку Ирака”, — написал Боррель в Twitter.

Напомним

28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина намерена предоставить Литве в качестве гуманитарной помощи колючую проволоку для укрепления государственной границы с Беларусью в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов.

Рост потока мигрантов в Литву

В этом году литовские пограничники задержали уже более три тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака и Сирии, в десятки раз больше, чем в прошлом. Вильнюс называет нелегальной миграции из Беларуси “гибридной агрессией” со стороны Минска. Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны сами контролировать незаконную миграцию и наркотрафик на границе с Беларусью. “Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь сами ешьте и ловить”, — заявил он.

Заявлении Лукашенко предшествовала острая международная реакция на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске и задержания белорусского блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. После громкого задержания в отношении Беларуси ввели новые санкции.