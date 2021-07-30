На Буковине обнаружили только 18 новых случаев коронавируса

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Черновицкой области за 29 июля зафиксировали 18 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели также 4 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 158 случаев болезни. За последние сутки 4 человека выздоровели, 78209 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1798 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 381 ПЦР-исследований и 408 экспресс-тесты.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 250 907 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 916 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.