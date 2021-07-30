Байден обязал непривитых госслужащих носить маски и дистанцироваться

КИЕВ. 30 июля. УНН. Государственные служащие США должны будут в обязательном порядке подтвердить, что они получили прививки от COVID-19 или еще не сделали этого. В зависимости от статуса вакцинации к ним будут предъявлять требования по соблюдению карантинного режима. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома, передает УНН.

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“С целью защиты работников и их сообществ каждом федеральному государственному служащему и подрядчику будет предложено подтвердить свой статус вакцинации. Тот, кто не подтвердит, что он полностью вакцинирован, должен будет носить маску на работе, независимо от своего географического расположения, физического расстояния от всех сотрудников и посетителей, соблюдать требования еженедельного или двухнедельного скринингового тестирования и соблюдать ограничения на официальные поездки”, — говорится в сообщении.

Детали

В США более 4 млн федеральных государственных служащих, в том числе более 2 миллионов федеральных гражданских служащих, работающих как в США, так и в других странах.

Такие же меры будут приняты по подрядчиков государственных организаций.

Министерство обороны США будет добавить в вакцинацию от COVID-19 в список обязательных прививок для военных.

Кроме того, малый и средний бизнес получит возмещение затрат на предоставление сотрудникам оплачиваемых отпусков для вакцинации.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что пока не знает, имеет ли федеральное правительство США полномочия сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей страны, однако соответствующие распоряжения может дать местные власти. Он отметил, что обсудил эти вопросы с представителями Минюста США. На вопрос, хотел бы он, чтобы штаты, частные компании и школы ввели у себя обязательную вакцинацию, президент ответил, что “хотел, чтобы они двигались в этом направлении”.

Ситуация с COVID-19 в США

Всего в США 164 млн человек уже получили две дозы прививки от COVID, полностью вакцинированы 80% пожилых людей и более 60% процентов взрослых. При этом, почти половина непривитых американцев не собираются вакцинироваться против COVID-19.