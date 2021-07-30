Дуров назвал неэффективной блокировку фейков о COVID-19

КИЕВ. 30 июля. УНН. Компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что цензура затрудняет борьбу с ложными идеями, написал основатель Telegram Павел Дуров на своем канале, передает УНН.

Цитата

“За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того, чтобы положить конец распространению ложных идей, цензура затрудняет борьбу с ними”, — написал Дуров. Поэтому распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем применение цензуры, указал он.

Детали

По его словам, пользователи имеют право получать информацию о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус. Он отметил, что компания сотрудничала с правительствами 19 стран, чтобы предоставить пользователям мессенджера последнюю информацию о COVID-19.

Контекст

Ранее Telegram объявил о запуске программы по верификации каналов, групп и поисковых роботов. Ее цель — помочь пользователям отличать достоверные источники от фейковых новостей. Также мессенджер предложил чиновникам в сфере здравоохранения сотрудничать, чтобы информировать пользователей о ситуации с коронавируса. Для этого необходимо подтвердить канал с помощью специального робота, а затем связаться с администрацией Telegram электронной почте.

Напомним

Ранее Дуров прокомментировал возможность утечки информации в соцсетях с помощью шпионских программ.