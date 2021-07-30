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Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга фильма "Черная вдова". В компании ответили

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга фильма "Черная вдова". В компании ответили

КИЕВ. 30 июля. УНН. Компания Disney в четверг назвала необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон, исполнившей главную роль в фильме "Черная вдова" (Black Widow, 2021), который она подала за то, что компания запустила показ киноленты на своей стриминговой платформе одновременно с премьерой в кинотеатрах США, передает УНН со ссылкой на Los Angeles Times и The Wall Street Journal.

Цитата

“Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ „Черной вдовы“ на платформе Disney + с премиальным доступом значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства, кроме 20 млн долларов, которые она уже получила до настоящего времени”, — говорится в заявлении компании.

Детали

По сведениям газеты The Wall Street Journal, согласно условиям соглашения с компанией Marvel Entertainment, принадлежащая Disney, Йоханссон было гарантировано, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах, так как часть выручки от продажи билетов составляет значительную долю ее гонорара.

Отмечается, что дело может стать поворотным в индустрии развлечений, так как способна изменить текущую ситуацию, когда предпочтение отдается стриминговим платформ, из-за чего многие актеры терпят убытки.

Справка

Премьера этого фильма по мотивам комиксов Marvel состоялась в США 9 июля. В настоящее время кассовые сборы в Соединенных Штатах превысили 156 млн долларов, еще 160 млн долларов кинолента собрала в других странах мира.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: суд, США, фильм
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