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Олимпиада в Токио: у еще 27 человек обнаружили заражение коронавирусом

Олимпиада в Токио: у еще 27 человек обнаружили заражение коронавирусом

КИЕВ. 30 июля. УНН. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.

Детали

Трое из зараженных являются спортсменами. Общее количество случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225.

Напомним

Уже второй день подряд обновляется рекорд суточного прироста новых случаев заражения среди людей, связанных с проведением Игр. В четверг организаторы объявили о 24 новых случаях.

Контекст

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Источник: УНН
Теги: Олимпиада, Коронавирус, Олимпиада-2020
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