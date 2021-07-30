ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 30 июля. УНН. За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковського противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Напомним

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.