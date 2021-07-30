Нардеп Ивченко согласовал встречу руководства профсоюзов США и Украины

КИЕВ. 30 июля. УНН. Посол Фонда ООН по Глобального Устойчивого Развития народный депутат Вадим Ивченко договорился о встрече руководства объединений американских и украинских профсоюзов осенью в США, а также о создании платформы для сотрудничества в сфере реформ и обмена опытом между ними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламентария.

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“На встрече с американским политиком и конгрессменом Джорджем Миллером, который занимается вопросами образования и профсоюзов, мы договорились о том, что в конце октября делегация профсоюзов Украины посетит США. Мы запланировали подписание меморандума о сотрудничестве в сфере реформ и обмена опытом. Также проведем круглый стол, чтобы американские коллеги поделились своим видением реформы украинских профсоюзов. На этой базе мы создадим экспертную группу, которая поможет Украинской федерации профсоюзов пошагово пройти путь изменений и реформирования”, — рассказал парламентарий.

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По информации пресс-службы, Вадим Ивченко считает целесообразным использование опыта США в реформировании украинской системы профсоюзов для того, чтобы она была эффективна, в первую очередь, с точки зрения защиты интересов своих членов.