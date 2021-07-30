Пятница в Киеве началась с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 30 июля, на дорогах Киева заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах, Леся Курбаса, Победы, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском, Валерия Лобановского, и на бульваре Дружбы Народов. Незначительное затруднение движения также фиксируют на проспекте Науки.

Кроме того, движение затруднено по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Набережно-Крещатицкой, Борщаговской и на Набережном шоссе.

Тем временем, на левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на Дарницком шоссе.

Движение на мосту Патона — затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Дополнение

В четверг 29 июля в Киеве зафиксировали несколько ДТП. Так, на Воздухофлотском проспекте курьер на мотоцикле протаранил микроавтобус Volkswagen.



Также неподалеку моста Метро из причин несоблюдения скоростного режима между тремя автомобилями произошло столкновение.



Еще одно ДТП произошло с участием Ford Mustang на перекрестке улиц Автозаводская и Луговая.