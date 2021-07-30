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За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 150 тысяч человек

За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 150 тысяч человек

КИЕВ. 30 июля. УНН. 150 253 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 29 июля 2021 года. Одну дозу получили 87 014; человек полностью иммунизированы — 63 239 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

“С начала прививочной кампании привито 3 437 631 человек, из них получили одну дозу — 3 437 629 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 376 124 прививки”, — указано в сообщении.

150 253 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 29 июля 2021 года. Одну дозу получили 87 014 человек полностью иммунизированы — 63 239 человек.

В течение суток работали: 907 мобильных бригад; 2565 пунктов прививки; 277 центров вакцинации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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