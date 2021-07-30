Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине

КИЕВ. 30 июля. УНН. Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала увеличение финансовой помощи Украине в 2022 году. Об этом УНН стало известно из сообщения на Facebook посольства Украины в США.

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“Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ, составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 миллиона больше, чем в текущем году”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что из указанного сметы 125 миллионов долларов будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье “Международное военное финансирование”, что на 10 миллионов больше, чем в 2021 году.

В дальнейшем документ должен согласовать Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США.

Напомним

28 июля Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провели телефонные переговоры по поводу получения следующего транша.



По последним сообщениям из правительства, Украина рассчитывает получить следующий транш МВФ до конца года. Ранее назывался сентябрь.

Добавим

30 августа состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Вашингтоне.

Лидеры двух стран обсудят российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.



Как заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится на повышенных тонах из-за эмоционального состояния.