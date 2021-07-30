30 июля: сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня, 30 июля, верующие чтят память девы Марины Антиохийской и Лазаря галисийских. Также в мире празднуют Международный день дружбы и отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми, передает УНН.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Сегодняшнюю дату, 30 июля, было провозглашено Всемирным днем ​​борьбы с торговлей людьми. Все страны мира страдают от торговли людьми, отмечают в ООН.

В 2013 году Генеральная Ассамблея провела встречу на высоком уровне для оценки хода осуществления Глобального плана действий. Государства-члены также приняли резолюцию A / RES / 68/192, провозгласив 30 июля Всемирным днем ​​борьбы с торговлей людьми и заявив, что в такой день необходимо “повышать осведомленность о состоянии жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права”.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, жертвами торговли людьми (УНП ООН) продолжают оставаться главным образом женщины и девочки. Доля женщин среди лиц, заставляют заниматься принудительным трудом, составляет примерно 35%. В зонах боевых действий и конфликтов эта проблема стоит наиболее остро. Согласно имеющимся данным, торговля людьми происходит повсеместно, так как количество перемещенных лиц за последние годы выросла почти вдвое.

C 2003 УНП ООН собрало информацию про 225 тыс. жертв торговли людьми по всему миру. Отмечается рост числа таких преступлений. Число преступников, которые получают тюремные сроки, также растет. Это связано с достижениями в методах выявления и обнаружения жертв торговли людьми.

В 2010 году Генеральная Ассамблея приняла Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми, призвав правительства во всем мире предпринять скоординированные и последовательные меры, чтобы победить это зло. План предусматривает интеграцию борьбы с торговлей людьми в более широкие программы ООН, для того чтобы ускорить темпы развития и повысить степень безопасности во всем мире. Одним из важнейших положений Плана является создание целевого фонда ООН для добровольных взносов в пользу жертв торговли людьми, особенно женщин и детей.

Фонд способствует предоставлению эффективной помощи и защиты на местах жертвам посредством предоставления грантов НПО. Планируется, что деятельность Фонда будет, в первую очередь, направлена ​​на помощь жертвам вооруженных конфликтов, а также мигрантам и беженцам.

В сентябре в 2015 году было принято Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой были поставлены конкретные цели и задачи по борьбе с торговлей людьми. В Повестке дня заявлено о необходимости покончить с торговлей детьми, торговлей людьми в целом, а также с насилием в отношении женщин и девочек.

Другим важным событием стало Заседание высокого уровня по вопросам беженцев и мигрантов, на котором было принято Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантов. С 19 обязательств, зафиксированных в Декларации, три обязательства посвященные конкретным мерам по борьбе с торговлей людьми.

Международный день дружбы

30 июля, мы отмечаем один из важнейших праздников всего человечества — Международный день дружбы между государствами, культурами и всеми людьми на Земле.

Дружба является важнейшим элементом как взаимопонимание, так и хороших, добрососедских отношений. Мы, люди, все такие разные, у нас могут быть совершенно своеобразные взгляды на одни и те же вещи, разная культура, разные подходы в решении тех или иных вопросов, но не имея дружбы между собой, мы начинаем подвергать опасности не только окружающих нас людей, но также и самих себя.

В ходе проведения Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты, под эгидой ООН, которое охватило период с 2001-го по 2010-й год, этот факт стал настолько очевиден, что на своей 65-й сессии, состоявшейся 27- го апреля 2011-го года в резолюции № 65/275 Генеральная ассамблея ООН учредила новый праздник, непосредственно посвященное этой теме.

Этот День призван укрепить дружбу между народами мира, показать, что люди, их взгляды, убеждения, культуры хотя и очень разные, но равны между собой и заслуживают уважения.

Религиозные праздники

Православная церковь чтит Марину антиохийскую, которая была жертвой гонений на христиан. В Киевской Руси Марину считали дочерью морского владыки, ей надоело жить в холодной воде и она убежала на землю. Отец разгневался на это до сих пор пытается схватить дочь. Еще вспоминают Лазаря галисийский — христианского аскета и столпника, принявший постриг. Эту дату в народе называли Марина, Марина с Лазарем, Маринин день, Марина Лазарева.

Считали, что гроза 30 июля является опасными: на них нельзя смотреть, потому ослепнете, а грозовые блики — предвестники пожаров. Если Марина ассоциировалась с морем, то Лазарь раз с бликами молнии на грозовом небе.

Сегодня, 30 июля, именины празднуют Иринарх, Лазарь, Леонид, Маргарита и Марина.