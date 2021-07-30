"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за столкновения трейлера и поезда

КИЕВ. 30 июля. УНН. “Укрзализныця” предупредила о задержке поездов в направлении Харьков — Киев — Харьков в результате столкновения поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал “Укрзализныци”.

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“ЧП произошло в 2:51 на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нету. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, по состоянию на 8:45 задерживаются поезда:

№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часов 50 минут);

№ 10 Мариуполь — Киев (задержка составила 2 часов 20 минут);

№ 126 Киев — Константиновка (задержка составила 2 часа)

№ 17 Харьков — Ужгород (задержка составила 2 часа)

№ 11 Новоалексеевка — Киев (задержка составила 2 часа)

№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила 1 час 30 минут);

№ 41 Днепр — Трускавец (задержка составила 1 час)

№ 58 Одесса — Ковель (задержка составила 1 час)

Напомним

23 июля Укрзализныця предупредила о задержках поездов на Закарпатье из-за аварии пассажирского поезда сообщением Киев-Солотвино и грузового автомобиля Volvo. Обратный поезд из Солотвино прибыл в Киев с задержкой 2 часа 50 минут.