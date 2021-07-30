Пандемия: в Португалии бары, ночные клубы и дискотеки откроются только в октябре

КИЕВ. 30 июля. УНН. Бары и ночные клубы будут закрыты до октября, после чего они могут вновь открыться для клиентов с сертификатом о вакцинации COVID-19 или эквивалентом, заявил премьер-министр страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Lusa.

Детали

По словам Антонио Коста, ночные заведения были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии и могут вновь открыться в октябре, когда, по оценкам властей, 85% населения Португалии будут полностью вакцинированы от COVID-19.

На заседании кабинета министров, были утверждены три новых этапа снятия ограничений, введенных в связи с пандемией и постепенным восстановлением некоторых мероприятий: первый этап — 1 августа (вакцинировано 57% населения), второй — 5 сентября (71%) и последний этап в октябре (85%).

Премьер-министр также объявил, что удаленная работа больше не будет обязательной с воскресенья в рамках нового этапа ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

“Удаленная работа перейдет от обязательной к рекомендованной во всех возможных видах деятельности”, — сказал он на брифинге после заседания кабинета министров.

По словам премьер-министра, отмена обязательной удаленной работы является частью первого из трех новых этапов смягчения мер, включая отмену почасовых ограничений на движение по дорогам общего пользования.

Добавим

По состоянию на вторник, 27 июля, 52% жителей Португалии прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

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