Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах Киева и Одессы

КИЕВ. 30 июля. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который прислал в Киев и Одессу отправления с пиротехническими изделиями, которые впоследствии сдетонировали в поштоматах, сообщили в столичной прокуратуре.

Вечером 29 июля по результатам следственных (розыскных) мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

Детали

“В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные „Новой Почты“, черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя”, — указано в сообщении.

В четверг, 29 июля, около шести часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике почтомата “Новой почты” произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтомате в Одессе.

Предварительно правоохранители установили, что в ящиках почтоматов в Киеве и в Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Дополнение

Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на експеризы.

Уголовное производство расследуется СВ Оболонского управления полиции ГУ НП в г. Киева под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева.