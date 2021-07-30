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СК Беларуси за год открыл более 4 500 дел об экстремизме

СК Беларуси за год открыл более 4 500 дел об экстремизме

КИЕВ. 30 июля. УНН. Следственный комитет (СК) Беларуси с августа 2020 года открыл 4 691 уголовное дело, связанное с экстремизмом, информирует УНН.

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“С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств уголовных проявлений, соединенных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность”, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Дополнение

В июне МВД Беларуси предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг “Жыве Беларусь”, которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики. Ведомство обосновало инициативу тем, что эти символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.

Бело-красно-белый флаг, коллаборационистские поздравления и боевой клич использовались, в частности как сообщило ведомство, “карателями и полицаями, а именно: 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной”.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, экстремизм
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