Разумков в Одессе встретился с владельцем "мажорного" вертолета, ставшего причиной хамского инцидента

КИЕВ. 30 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках своего рабочего визита в Одесскую область 28 июля посетил компанию “ИнтерХим” в Одессе — предприятие, производящее лекарства и компоненты для них на внутренний рынок и для других стран. Как сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации, Разумков встретился генеральным директором ОАО “ИнтерХим” Анатолием Редером, чье имя две недели назад фигурировало в скандале, связанном с вертолетом, предположительно принадлежащим бизнесмену.

Детали

По данным ОГА, Редер рассказал главе Верховной Рады о деятельности предприятия и проводимых здесь научных исследованиях. На встрече присутствовало руководство области и местные депутаты.

Разумков подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал в фармацевтической отрасли и высказал уверенность в том, что совместная работа бизнеса и власти сможет “сделать Украину действительно сильной и успешной”.

Напомним, имя руководителя “Интерхима” связано с инцидентом, который произошел в курортном поселке Грибовка под Одессой. 12 июля частный вертолет, садясь на побережье моря, разрушил кемпинговый городок и едва не покалечил отдыхающих. Пострадавшие распространили видео инцидента в соцсетях.

“Приехали на отдых в кемпинг Грибовка. Разложили палатки и тут над головами начал садится на гору вертолет UR-ICH. От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей, и мальчика, который находился в ней, ударили крепления. Сломало полностью шатер. И тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу, никого не задело”, — пишет в Facebook Юлия Цуп.

В СМИ сообщалось, что вертолет Eurocopter EC155B1 с регистрационным номером UR-ICH принадлежит Анатолию Редеру.