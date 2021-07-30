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Минздрав позволил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer в некоторых случаях

Минздрав позволил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer в некоторых случаях

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство здравоохранения позволило прививать вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 детей с 12 лет но в определенном перечне случаев, информирует УНН.

Детали

Учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, этот препарат разрешено использовать детям старше 12 лет в Украине в случае, если ребенок:

  • имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
  • с целью объединения семьи, которая уезжает в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;
  • выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;
  • является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;
  • приехала из другой страны, где она получила первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу ребенка.

Источник: УНН
Теги: дети, вакцина, Коронавирус
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