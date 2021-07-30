В Херсоне задержали мужчину, который помогал проводить так называемый "призыв" в армию РФ оккупационной власти в Крыму

КИЕВ. 30 июля. УНН. Правоохранители задержали в Херсоне гражданина Украины, который помогал оккупантам незаконно призывать украинцев в вооруженные силы России в Крыму, ему объявили о подозрении, сообщили в прокуратуре АР Крым.

Вчера, 29 июля 2021 года, на территории Международного аэропорта “Херсон” при попытке въезда в Украину обнаружен гражданин Украины, который подозревается в систематическом оказании помощи оккупационной власти Крыма при проведении незаконных призывных кампаний граждан Украины на территории оккупированного полуострова.

Детали

“В рамках расследования уголовного производства по факту принуждения крымчан служить в Вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что является военным преступлением и подпадает под запрет статьи 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, правоохранителями автономии установлен гражданин Украины, который на момент оккупации полуострова был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе АР Крым, специализирующемся на пассажирских перевозках. После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, указанный гражданин совершил перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ и продолжил заниматься предпринимательской деятельностью”, — сообщат в прокуратуре.

В 2016-2017 годах подозреваемый оказывал помощь оккупантам — заключил договоры с “военным комиссариатом Республики Крым” и помогал провести 4 незаконных призывных кампании в Крыму. Подозреваемый систематически предоставлял транспорт для перевозок призывников с военных комиссариатов разных районов оккупированного полуострова до сборного распределительного пункта “Республики Крым” и железнодорожного вокзала в Симферополе, откуда они направлялись для прохождения службы за пределы оккупированного полуострова.

“К примеру, согласно условиям одного из контрактов, транспортные средства, принадлежащие предприятию подозреваемого, во время проведения одной призывной кампании, должны были осуществить 496 рейсов, перевезя 3200 человек. Плата за предоставленные услуги составляла более 1 миллион российских рублей”, — указали в прокуратуре.

Дополнение

Сейчас, под процессуальным руководством прокуратуры автономии указанному гражданину Украины сообщено о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины), которая заключается в содействии незаконной деятельности “военного комиссариата Республики Крым” во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ СБУ в АР Крым. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.