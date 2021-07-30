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В МИД предоставили советы гражданам Украины в связи с лесными пожарами в туристических регионах Турции

В МИД предоставили советы гражданам Украины в связи с лесными пожарами в туристических регионах Турции

КИЕВ. 30 июля. УНН. Из-за аномально высокой температуры воздуха в юго-западных регионах Турции, с высокой концентрацией туристических объектов, бушуют лесные пожары. Министерство иностранных дел дало рекомендации гражданам Украины, передает УНН.

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“С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью просим обращаться на „горячие“ линии Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93”, — говорится в сообщении.

Детали

Пожары в Турции возникли на фоне высоких температур и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Марсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

К борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции.

В МИД Украины ранее заявили, что не располагают данными о погибших или пострадавших украинцах.

Есть жертвы среди местного населения, в частности 4 погибших. Пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум и Мармарис.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Турция
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