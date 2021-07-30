Со следующей недели в Украине начнут вакцинацию подростков от коронавируса - Кузин

КИЕВ. 30 июля. УНН. На следующей неделе в Украине начнется вакцинация против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает УНН.

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“Вакцинация подростков доступна только по показаниям, то есть ли тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, связанные с выездом за границу или обучением за рубежом”, — отметил он.

Детали

По словам главного санитарного врача, получение прививки подростками от 12 лет возможно только после медицинского заключения врача, или при выезде за границу. Он также отметил, что дети от 12 лет будут прививаться препаратом от Pfizer.

Кузин отметил, что основа вакцинации подростков заключается в том, что ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с ним она может прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром.

При этом он добавил, что массовая вакцинация подростков в Украине пока не планируется.

Также стоит отметить, что сегодня Минздрав сообщил, что: “Учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, этот препарат разрешено использовать детям старше 12 лет в Украине”. Также в министерстве опубликовали условия, при которых возможна вакцинация подростков вакциной производства Pfizer-BioNTech.

Добавим

В Центре общественного здоровья сообщали, что в Украине во время пятой волны вакцинации от COVID-19 позволят прививать детей.



УНН также сообщал, что государство рекомендовало разрешить вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет, не имеющих противопоказаний по применению вакцины и имеют высокие риски возникновения серьезных осложнений от COVID-19, обусловленных наличием у них сопутствующей патологии.