Полиция задержала мужчину, который повредил "мост Кличко"

КИЕВ. 30 июля. УНН. Полиция Киева задержала мужчину, который повредил стеклянные сооружения на пешеходно-велосипедном мосту столицы. Об этом сообщила полиция Киева.

Детали

Отмечается, что мужчину задержали в одном из хостелов столицы. Сейчас против него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

“Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — заявил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Задержанный мужчина объяснил полицейским, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их.

Напомним

29 июля на пешеходно-велосипедной моста через Владимирский спуск в Киеве неизвестный повредил 2 информационно-макетных стекла. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.



26 мая 2019 года в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло.

Также 11 июля 2019 года на пешеходном-велосипедном моста в Киеве, который получили киевляне в подарок ко Дню города, появилась еще одна трещина.