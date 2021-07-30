Американские инновационные компании заинтересованы в выходе на украинский рынок - Ивченко

КИЕВ. 30 июля. УНН. Посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, заместитель главы партии “Батькивщина” народный депутат Вадим Ивченко во время встречи с американским политиком и бывшим министром сельского хозяйства США Дэном Гликманом обсудили необходимые предпосылки для выхода сельскохозяйственных машиностроительных американских инновационных компаний на украинский рынок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу народного депутата.

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“Мы обсудили многие ключевые вопросы для сельскохозяйственной сферы Украины — от запуска рынка биоэтанола в Украине до интереса американских инновационных компаний к украинскому рынку. Договорились искать финансовые инструменты для того, чтобы американское сельскохозяйственное машиностроение могли совместно с украинскими заводами создавать инновационные технологии. Также мы договорились о налаживании коммуникации между американской и украинской ассоциациями фермеров с перспективой подписания меморандума между ними для обмена опытом аграриев наших стран”, — рассказал Вадим Ивченко.

Детали

Народный депутат также отметил, что важным аспектом встречи стала договоренность о будущем создании специальных образовательных программ в области сельского хозяйства.

“Мы сошлись на необходимости создания образовательных программ не только для украинских аграрных высших учебных заведений, но и для наших фермерских ассоциаций, правительственных чиновников, чтобы Украина имела доступ к опыту американских аграриев в сфере инновационных технологий”, — рассказал Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко договорился о встрече руководства объединений американских и украинских профсоюзов осенью в США, а также о создании платформы для сотрудничества в сфере реформ и обмена опытом между ними.