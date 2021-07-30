Пир во время чумы: одесситы дали оценку власти Труханова

КИЕВ. 30 июля. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов далек от проблем города. Он бесхозяйственный и целенаправленно игнорирует проблемы горожан. Об этом в комментарии УНН заявил депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов, оценивая ситуацию в городе.

Он уточнил, что под руководством Труханова Одесса погрязла в проблемах, на решение которых нужны немалые денежные средства. Но мэр города скорее обеспокоен личным обогащением, добавил Гиганов.

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“Пир во время чумы” — вот как можно кратко охарактеризовать действия городской власти, происходящие в Одессе под руководством Труханова. В то время, когда у одесситов рушатся дома, город не готов принимать туристов, в разгар пандемии не хватает кислорода и мест в больницах — городской глава со своими соратниками обеспокоен лишь дележкой бюджета“, — заявил Гиганов.

В качестве примера депутат рассказал о том, как Труханов “отреставрировал” архитектурный памятник Одессы — Дом Руссова.

“Официальное открытие архитектурного памятника состоялось 27 декабря 2019 года, с концертом и фейерверком. Памятник был отреставрирован за 155 млн гривен из городского бюджета. Сотни билбордов по городу рассказывали об искрометной победе мэра, но уже буквально через год у одной из скульптур отвалилось „лицо“, и внутри оказалась пустая пластиковая бутылка.

Этот случай ещё раз демонстрирует, что все, что интересовало городского главу во время реставрации памятника — это освоение денег одесситов и дешевый пиар за их же счет. Но никак не сохранение исторического наследия нашего славного города.

И сколько бы Труханов не пытался примерять на себя образ „мэра-хозяйственника“, он так и остаётся той самой пустой бутылкой в прекрасной скульптуре Одессы”, — подчеркнул Гиганов.

Проблемами одесситов Труханов не обеспокоен, продолжил депутат. На бесконечные митинги под городской властью мэр попросту “закрывал глаза”, добавил он.

“Город буквально рушится на глазах. Рушатся памятники архитектуры. При этом разрастаются, как грибы после дождя, бетонные высотки. Застраиваются детские лагеря, как в случае с лагерем „Антарктика“ и ЖК „Авиньон“. Бесконечные пробки, даже в выходные дни. Не решаются проблемы с канализацией города. Ну и, конечно же, стихийная застройка побережья, отсутсвие свободного доступа к морскому побережью, нехватка садиков, школ и развитой транспортной инфраструктуры на фоне ежедневного увеличения количества новостроек”, — рассказал Гиганов.

К слову

Депутат Одесского горсовета от партии Геннадия Труханова “Доверяй делам” Юрий Шумахер получает наибольшее количество подрядных заказов от мэрии.

Тем временем первый вице-мэр Михаил Кучук вместе с другим депутатом от партии “Доверяй делам” Андреем Кисловским расширяет территорию отеля-дельфинария “Немо” под видом реконструкции.

Параллельно суд разрешил команде Труханова строить скандальный ЖК “Лидерсовский” на месте теннисных кортов. Заказчики проекта — компании “Спорт-Сервис” и “Лидер-Парк”, которые связывают с упомянутым депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским.