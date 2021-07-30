На одесский проект с мемориалом небесной сотне и жертвам геноцида крымско-татарского народа мэрия выделит 46 миллионов

КИЕВ. 30 июля. УНН. На капитальный ремонт одесского сквера, где в будущем появятся три мемориала: воинам, погибшим в борьбе за независимость Украины; героям Небесной Сотни и жертвам геноцида крымскотатарского народа, мэрия Одессы потратит более 46 миллионов гривен. Соответствующий тендер был объявлен управлением капитального строительства Одесского горсовета и опубликован на портале ProZorro.

Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 16 августа. Проект будет реализован в сквере возле здания областной госадминистрации.

Капитальный ремонт является частью проекта под названием “Сады памяти”, являющегося продуктом скульптора Михаила Ревы и архитектора Наты Головченко. Как ранее сообщалось, мемориал погибшим воинам планируется выполнить в форме стилобата, внутри которого высадят 21 дерево. Мемориал, посвященный геноциду крымско-татарского народа, представит из себя кипарис, отсылающий формой к пламени. Стилобатом для живого зеленого огня станет в восьмиконечная звезда (исламский символ руб аль-хизб).

Помимо создания трех мемориалов предполагается создание общественного пространства с местами для отдыха и парковку. Перед зданием облгосадминистрации планируется установить флагшток высотой до 50 метров и оборудовать площадкой для проведения официальных мероприятий.

Проект будет финансироваться также и из областного бюджета. Ранее пресс-служба Одесской ОГА сообщала, все работы будут проходить поэтапно, общая стоимость предварительно оценивается в 190 млн. грн.