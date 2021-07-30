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Перед акцией ЛГБТ-сообщества под Офисом президента обнаружили подозрительную сумку

Перед акцией ЛГБТ-сообщества под Офисом президента обнаружили подозрительную сумку

КИЕВ. 30 июля. УНН. В столице у Офиса Президента, где вскоре должна состояться акция ЛГБТ-сообщества, обнаружен подозрительный предмет - сумку. Сейчас ее проверяют работники полиции. Об этом журналисту сообщили УНН в полиции Киева.

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"У офиса президента обнаружена подозрительная сумка. Сейчас взрывотехники ее проверяют. Других сообщений не поступало", - заявили в полиции.

Впоследствии в полиции сообщили, что нашелся владелец сумки, который сообщил, что просто ненадолго отошел.

"Все в порядке, угроз жизни и здоровью граждан нет", - добавили в полиции.

Добавим

У Офиса президента сегодня должна состояться акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала столичную власть и правоохранителей обеспечить порядок во время акции.

Напомним

6 июля около 15:00 в Киевский городской совет поступило сообщение о минировании.

Было принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. К зданию были направлено взрывотехников, кинологов и наряды полиции.

Но позже стало известно, что взрывчатку не нашли.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Офис президента Украины
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