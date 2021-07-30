Проект "Чернігівуйся" охватил за первый месяц более 1 млн украинцев

КИЕВ. 30 июля. УНН. Рекламная кампания туристического Чернигова "Чернігівуйся", стартовавшая месяц назад, охватила более 1 млн украинцев. Эта цифра включает контакты с внешней рекламой на билбордах на главных дорогах и в центре Киева, посетителями сайта и страницы в социальных сетях, а также с публикациями в СМИ. Об этом говорится на странице проекта в Facebook, передает УНН.

Количество поклонников проекта достигает 10 000. Известные блогеры и лидеры общественного мнения поддержали инициативу в Facebook. Национальные и региональные медиа также рассказали о проект "Чернігівуйся".

"Этот проект создали влюбленные в Чернигов люди, которые здесь родились и выросли, живут и работают, или просто побывали в городе один раз и оставили в нем частичку своего сердца, чтобы возвращаться снова и снова. Мы хотим показать красоту и душу Черниговщины, ее силу и мудрость, богатую и удивительную историю, насчитывающую более тысячи лет. Этот город стоит посетить каждому, кто хочет лучше знать и понимать Украину, заряжаться жизненной энергией и получить море положительных эмоций, которые наполняют смыслом наши будни и дают стимул для новых свершений", - говорится на сайте проекта.

Идею предложил украинский бизнесмен родом из Черниговщины, генеральный директор аграрной компании ИМК и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. Его поддержал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Наша цель - привлечь внимание украинцев и, в частности, киевлян к Чернигову как к туристическому городу. Желание создать из Чернигова идеальное место для тура выходного дня возникло давно. Всего 140 км, 1,5-2 часа на авто, или же немного больше автобусом - и вы в городе, окутаном историей и любовью. Всю красоту Чернигова: тысячелетние легенды, вековые традиции, богатую культуру, европейскую свежесть современных улиц, кафе и ресторанов и, конечно, "инстаграмные места" - раскрывает новый проект "Чернігівуйся". Развитие регионального туризма - глобальная задача в Украине. Им занимается Государственное агентство развития туризма. Но и такого рода инициативы не будут лишними. Я уверен, что при участии бизнеса достичь общей цели можно быстрее. Регионы нашей страны имеют огромный потенциал для развития с точки зрения области гостеприимства и привлечения туристов как украинских, так и из-за рубежа", - отметил Алекс Лисситса.

Разработку концепции и структуры проекта взяло на себя креативное агентство @Zubarewa sustainability & communication, специализирующееся на создании креативных, социально-значимых программ.

"Через наши проекты мы стремимся показать их социальную роль для людей, города, страны в целом. "Чернігівуйся" не исключение - это легкий, воздушный проект о любви к Украине и ее истории. Путешествия и яркие впечатления, которые можно получить, не выезжая из страны. Его создали очарованные городом люди, а мы только помогли воплотить их страсть в жизнь", - отметила Елена Зубарева, основательница агентства Zubarewa sustainability & communication.