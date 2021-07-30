В Италии украинка в пьяном состоянии избила полицейского

КИЕВ. 30 июля. УНН. В итальянском городе Ольбия украинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с посетителями бара, а затем избила полицейского. Об этом УНН стало известно из информации итальянского издания galluraoggi.

Детали

Инцидент произошел в городе Ольбия, в одном из местных баров. По информации издания, 31-летняя украинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала конфликтовать с другими посетителями, устроив “дебош”.

Когда работники заведения вызвали полицию, женщина начала словесно оскорблять итальянских правоохранителей. После попыток ее задержать, она выхватила металлический держатель для полотенец и побила им одного из сотрудников полиции.

В результате женщину задержали. Украинку отвезли в тюрьму "Банкали" (город Сассари). Ее обвиняют в сопротивлении полиции и ранении правоохранителя.

Напомним

Ранее трех украинцев задержали за "пьяный штурм" границ с Румынией, Венгрией и Словакией.