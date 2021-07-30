Лукашенко заявил, что не колеблясь пригласит российские войска в случае необходимости

КИЕВ. 30 июля. УНН. Беларусь без колебаний пригласит российские войска в случае необходимости, заявил в пятницу самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, хотя он отметил, что сейчас в них нет необходимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусское государственное информационное агентство "Белта".

Детали

Россия поддерживает тесные военные и экономические связи со своим союзником Беларусью, даже несмотря на то, что западные страны подвергли ее остракизму с тех пор, как Лукашенко подавил массовые протесты после спорных президентских выборов в прошлом году.

Лукашенко сказал, что Беларусь справилась с беспорядками без каких-либо внешних сил и может собрать около 500 000 человек за короткий период времени, но готова ввести российские вооруженные силы в случае необходимости.

"Сейчас в этом нет необходимости. У нас достаточно сильные, сплоченные и компактные вооруженные силы... Если этого будет недостаточно, будут введены российские вооруженные силы... Если необходимо, мы не будем колебаться", Белорусское государственное информационное агентство "Белта" процитировало слова Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Беларусь не обращалась с просьбой о войсках, и Минску необходимо будет подать официальный запрос, прежде чем они могут быть размещены.

Дополнение

За год, прошедший после спорных выборов, Беларусь арестовала тысячи протестующих, а правозащитные группы говорят, что сотни людей подверглись жестокому обращению или пыткам в заключении, что отрицает Минск.

Почти все основные деятели оппозиции в настоящее время находятся в заключении или в изгнании.