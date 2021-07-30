Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

КИЕВ. 30 июля. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте в отношении народного депутата Украины от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука. Соответствующее решение было принято во время заседания суда, передает корреспондент УНН.

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“Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитников... которые действуют в интересах подозреваемого Медведчука оставить без удовлетворения”, — заявила судья.

Она добавила, что решение объявят 3 августа 2021 года в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу.

Добавим

9 июля Печерский районный суд Киева оставил Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.

Напомним



В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.